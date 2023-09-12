В бюстгальтере и питонной мини-юбке: стильная Дженна Дьюэнн на Неделе моды в Нью-Йорке

Актриса и танцовщица пришла на показ Michael Kors вся в питоне.

Дженна Дьюэнн посетила показ бренда Michael Kors, состоявшегося в Бруклине в рамках Нью-Йоркской недели моды.

Актриса выбрала для своего появления стильный образ. На ней было пальто из питоновой кожи, под которое она надела черный вязаный бюстгальтер и питоновую мини-юбку.

Дженна сверкнула плоским животом и стройными ногами.

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Аутфит Дьюэнн дополнила серыми босоножками на шпильках и сумочкой из питоновой кожи.

Звезда сделала скромную прическу, легкий макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, и завершив лук темно-синим маникюром.

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Напомним, на показе также побывала Холли Берри, сияющая в черном платье с откровенным декольте и разрезами.

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