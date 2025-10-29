- Дата публикации
В бюстгальтере и прозрачных лосинах: британская звезда реалити в провокационном луке сходила на вечеринку
Ева Гейл в смелом наряде вышла в свет.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Ева Гейл — выложила в Instagram снимки своего откровенного образа total black, в котором она сходила на вечеринку.
Красотка устроила себе импровизированный фотосет в уборной возле умывальников. Ева была одета в бюстгальтер, болеро и кружевные лосины, под которыми на ней были черные стринги. Лук она дополнила черными туфлями на высоких шпильках и черной кожаной сумкой.
Гейл сделала укладку с мягкими локонами, макияж с пышными ресницами и помадой ягодного оттенка.
Модель продемонстрировала на камеру красивое декольте и пышную пятую точку.
