В бюстгальтере и прозрачных лосинах: британская звезда реалити в провокационном луке сходила на вечеринку

Ева Гейл

Реклама

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Ева Гейл — выложила в Instagram снимки своего откровенного образа total black, в котором она сходила на вечеринку.

Ева Гейл

Красотка устроила себе импровизированный фотосет в уборной возле умывальников. Ева была одета в бюстгальтер, болеро и кружевные лосины, под которыми на ней были черные стринги. Лук она дополнила черными туфлями на высоких шпильках и черной кожаной сумкой.

Ева Гейл

Гейл сделала укладку с мягкими локонами, макияж с пышными ресницами и помадой ягодного оттенка.

Реклама

Ева Гейл

Модель продемонстрировала на камеру красивое декольте и пышную пятую точку.

Ева Гейл

Напомним, ранее Ева Гейл в белье с кожаными ремешками похвасталась соблазнительными формами.