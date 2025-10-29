ТСН в социальных сетях

В бюстгальтере и прозрачных лосинах: британская звезда реалити в провокационном луке сходила на вечеринку

Ева Гейл в смелом наряде вышла в свет.

Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Ева Гейл — выложила в Instagram снимки своего откровенного образа total black, в котором она сходила на вечеринку.

Ева Гейл

Ева Гейл

Красотка устроила себе импровизированный фотосет в уборной возле умывальников. Ева была одета в бюстгальтер, болеро и кружевные лосины, под которыми на ней были черные стринги. Лук она дополнила черными туфлями на высоких шпильках и черной кожаной сумкой.

Ева Гейл

Ева Гейл

Гейл сделала укладку с мягкими локонами, макияж с пышными ресницами и помадой ягодного оттенка.

Ева Гейл

Ева Гейл

Модель продемонстрировала на камеру красивое декольте и пышную пятую точку.

Ева Гейл

Ева Гейл

Напомним, ранее Ева Гейл в белье с кожаными ремешками похвасталась соблазнительными формами.

