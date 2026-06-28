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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

В бюстгальтере и расстегнутом жакете: Кристен Стюарт в экстравагатном образе появилась на фестивале

Актриса и продюсер Кристен Стюарт приехала на кинофествиаль в Биаррице.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Знаемнитость была запечатлена во время пятого дня 4-го Международного кинофестиваля «Новые волны» в Биаррице.

Перед камерами фотографов Кристен Стюарт появилась в интересном образе. На ней был черный бюстгальтер от Chanel, юбка миди с высоким поясом и удлиненный жакет, который она расстегнула. Весь лук был от французского бренда Chanel.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Обула Кристен кожаные лоферы без каблуков тоже от Chanel, сделала укладку с мокрым эффектом, светлый маникюр и выразительный макияж глаз. От украшений актриса решила отказаться за исключением одного кольца на пальце.

Ранее, напомним, мы показывали, как Кристен Стюарт в кедах и прозрачном платье от Chanel блистала на красной дорожке в Каннах.

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Дата публикации
Количество просмотров
12
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