В бюстгальтере из кристаллов и юбке-кольчуге: модель Жизель Оливейра на вечеринке

Девушка радует своих поклонников каждый день новыми эффектными образами.

30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра прилетала в Калифорнию, где 13 апреля стартовал известный музыкальный фестиваль Coachella. И уже успела похвастаться тремя разными яркими аутфитами на каждый день мероприятия.

Попала модель и на вечеринку Revolve Festival 2024. Для нее Жизель надела блестящий – в прямом смысле слова – лук, который состоял из бюстгальтера, созданного из крупных прозрачных кристаллов, и серебристой юбки-кольчуги.

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Образ девушки завершали грубые высокие сапоги, украшение на руку с длинными висюльками и маленький рюкзак Louis Vuitton.

Напомним, на этой же вечеринке появилась блогер Леони Ханне в полностью прозрачной юбке с гламурной бахромой.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

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