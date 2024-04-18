В бюстгальтере из кристаллов и юбке-кольчуге: модель Жизель Оливейра на вечеринке

Девушка радует своих поклонников каждый день новыми эффектными образами.
30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра прилетала в Калифорнию, где 13 апреля стартовал известный музыкальный фестиваль Coachella. И уже успела похвастаться тремя разными яркими аутфитами на каждый день мероприятия.
Попала модель и на вечеринку Revolve Festival 2024. Для нее Жизель надела блестящий – в прямом смысле слова – лук, который состоял из бюстгальтера, созданного из крупных прозрачных кристаллов, и серебристой юбки-кольчуги.
(листайте фото вправо)
Образ девушки завершали грубые высокие сапоги, украшение на руку с длинными висюльками и маленький рюкзак Louis Vuitton.
Напомним, на этой же вечеринке появилась блогер Леони Ханне в полностью прозрачной юбке с гламурной бахромой.
Читайте также:
- Стройная Жизель Оливейра в красном бикини позагорала на яхте
- В кружевных велосипедках и грубых ботинках: странный образ Жизель Оливейры
- Модель Жизель Оливейра сверкнула стройной фигурой в рекламе нижнего белья