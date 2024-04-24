В бюстгальтере из ракушек и юбке-сетке: Изабель Гулар сверкнула стройной фигурой

Модель приняла участие в показе модного бренда Сharth.
39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – приняла участие в показе летней коллекции бразильского бренда Сharth, прошедший в Сан-Паулу.
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Она примерила два эффектных образа. Первый состоял из золотого топа и асимметричной мини-юбки, а второй – из бюстгальтера из ракушек и блестящего шнура и юбки-сетки с поясом с крупными ракушками. Образ "русалки" дополняли серьги тоже в виде ракушек и прозрачные босоножки на каблуках.
Дизайнер бренда - Nastácia Schacht - показала в своем Instagram и другие образы из коллекции.
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Напомним, ранее Изабель Гулар в бикини продемонстрировала стойку на голове. Модель уделяет много времени занятиям спортом, поэтому находится в отличной физической форме.
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