В бюстгальтере на светское мероприятие: британская ведущая Аманда Холден показала роскошный лук

Британская ведущая и певица Аманда Холден вновь привлекла внимание своим образом на светском мероприятии, поскольку надела смелое платье с эффектным декольте от бренда De Fichier. Знаменитость посетила благотворительном гала-концерте Global's Make Some Noise, который состоялся в отеле Londoner в Лондоне.

Ее платье в верхней части было в виде боди, молнию на котором она расстегнула, демонстрирую атласный бюстгальтер, а вот юбка напоминала парео, которое завязали на бедрах. При этом у наряда были вырезы и высокий разрез на юбке, открывающий ноги.

Образ Аманда дополнила черными босоножками, очень ярким вечерним макияжем и лаконичной укладкой.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Кадром образа с этого гала-концерта она также поделилась и в Instagram.

Также среди гостей этого благотворительного вечера появилась коллега Аманды - певица и радиоведущая Эшли Робертс. Она пришла на событие в "голом" платье с цветком на груди.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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