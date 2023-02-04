В бюстгальтере со стразами и в костюме: Кейт Хадсон пришла на вечеринку не в самом удачном образе

На днях в Лос-Анджелесе состоялось светское мероприятие посвященное коллаборации двух известных брендов - Stella McCartney X Adidas. На вечеринку было приглашено много звезд и друзей марок, среди которых была замечена голливудская актриса Кейт Хадсон.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

43-летняя звезда решила надеть гламурный лук из новой коллекции весна-лето 2023 Stella McCartney, который состоял из бюстгальтера украшенного стразами и бахромой, поверх этого необычного аксессуара у нее был голубой оверсайз жакет, который она сочетала с мини-юбкой с асимметричным подолом.

Но несмотря на то, что у Кейт отличная фигура, была красивая прическа и макияж, наряд выглядел не очень удачно. Голубой жакет и юбка очень помялись, поэтому выглядели небрежно, также фасон оверсайз на Кейт смотрелся не очень хорошо, а асимметрия юбки под ним просто терялась.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Также странный наряд продемонстрировала на вечеринке и младшая сестра Майли Сайрус, которая появилась в смешном наряде с чепчиком и без бровей.

Читайте также: