Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Реклама

Рэйчел Зеглер посетила премьеру спектакля «Много шума из ничего» (Much Ado About Nothing), которая состоялась в театре «Уинтер-Гарден» в Нью-Йорке.

Для выхода в свет звезда выбрала наряд с пикантным акцентом от бренда Oude Waag из коллекции весна-лето 2026 года.

Реклама

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

На ней был атласный бюстгальтер-топ цвета шампанского, который подчеркнул ее декольте и обнажил живот. Рэйчел сочетала его с бежевым укороченным жакетом-болеро с длинными рукавами. Верх она скомбинировала с бежевой юбкой макси с высокой посадкой и прозрачной верхней частью, под которой не было трусов.

Реклама

Аутфит Зеглер дополнила лаконичными украшениями — небольшими серьгами с камнями и кольцами. Она распустила волосы, сделала нежный макияж и бордовый маникюр.

Напомним, Рэйчел Зеглер в изумрудном платье с кружевом и роскошным шлейфом позировала на премьере новых «Голодных игр».

Новости партнеров