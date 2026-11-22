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- Шоу-бизнес
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В бюстгальтере вместо топа и юбке с прозрачной вставкой: Рэйчел Зеглер продемонстрировала соблазнительный образ на премьере
Звезда фильма «Голодные игры: Баллада о поющих птицах и змеях» появилась на мероприятии в бежевом ансамбле с пикантным акцентом.
Рэйчел Зеглер посетила премьеру спектакля «Много шума из ничего» (Much Ado About Nothing), которая состоялась в театре «Уинтер-Гарден» в Нью-Йорке.
Для выхода в свет звезда выбрала наряд с пикантным акцентом от бренда Oude Waag из коллекции весна-лето 2026 года.
На ней был атласный бюстгальтер-топ цвета шампанского, который подчеркнул ее декольте и обнажил живот. Рэйчел сочетала его с бежевым укороченным жакетом-болеро с длинными рукавами. Верх она скомбинировала с бежевой юбкой макси с высокой посадкой и прозрачной верхней частью, под которой не было трусов.
Аутфит Зеглер дополнила лаконичными украшениями — небольшими серьгами с камнями и кольцами. Она распустила волосы, сделала нежный макияж и бордовый маникюр.
Напомним, Рэйчел Зеглер в изумрудном платье с кружевом и роскошным шлейфом позировала на премьере новых «Голодных игр».