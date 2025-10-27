ТСН в социальных сетях

В чалме с пайетками и платье с разрезом до бедра: гламурная Винни Харлоу на вечеринке в Лос-Анджелесе

31-летняя канадская модель выглядела стройной и роскошной.

Автор публикации
Алина Онопа
Винни Харлоу

Винни Харлоу / © Getty Images

Винни Харлоу в гламурном аутфите посетила вечеринку Vogue World в Лос-Анджелесе.

Модель была одета в нюдовое платье, расшитое серебряным бисером и стразами, с глубоким V-образным вырезом, высоким разрезом до бедра и бретельками с камнями. На голове у нее была чалма, украшенная серебряными пайетками.

Винни Харлоу / © Getty Images

Винни Харлоу / © Getty Images

Образ Харлоу дополнила прозрачными босоножками с металлическими острыми носками и на шпильках, а также белой сумкой с цепочками с камнями.

Винни сделала макияж с пышными ресницами и нюдовый маникюр. В ушах у нее были длинные бриллиантовые серьги, на шее — ожерелье, а на руках — кольца с бриллиантами.

Напомним, Винни Харлоу на церемонию вручения премии Earthshot Prize надела кожаную водолазку и трикотажную юбку макси цвета бургунди.

