- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
В чалме с пайетками и платье с разрезом до бедра: гламурная Винни Харлоу на вечеринке в Лос-Анджелесе
31-летняя канадская модель выглядела стройной и роскошной.
Винни Харлоу в гламурном аутфите посетила вечеринку Vogue World в Лос-Анджелесе.
Модель была одета в нюдовое платье, расшитое серебряным бисером и стразами, с глубоким V-образным вырезом, высоким разрезом до бедра и бретельками с камнями. На голове у нее была чалма, украшенная серебряными пайетками.
Образ Харлоу дополнила прозрачными босоножками с металлическими острыми носками и на шпильках, а также белой сумкой с цепочками с камнями.
Винни сделала макияж с пышными ресницами и нюдовый маникюр. В ушах у нее были длинные бриллиантовые серьги, на шее — ожерелье, а на руках — кольца с бриллиантами.
Напомним, Винни Харлоу на церемонию вручения премии Earthshot Prize надела кожаную водолазку и трикотажную юбку макси цвета бургунди.