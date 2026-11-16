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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
297
Время на прочтение
2 мин

В Chanel и бриллиантах: трехлетний сын Рианны дебютировал на обложке журнала

Звезда похвасталась новым достижением своего сына.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Сын Рианны - Райот Роуз

Сын Рианны - Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Трехлетний Райот Роуз впервые стал героем обложки глянцевого журнала. Мальчик снялся для модного издания Arena Homme+ сразу в шести вариантах обложки, продемонстрировав образы от известных брендов.

Снимками Рианна поделилась в Instagram. На одном из кадров Райот позирует в объемном твидовом жакете Chanel, на другом — в джинсовом комплекте Louis Vuitton. Еще один образ дополнило эффектное украшение Chopard с бриллиантами и рубинами.

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Особое внимание привлекла обложка, на которой Рианна позирует вместе с сыном. Певица держит малыша на руках, а сама запечатлена в красном комбинезоне Loewe — том самом наряде, в котором выступала во время шоу Super Bowl в 2023 году и впервые раскрыла вторую беременность.

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Сын Рианны — Райот Роуз / © Инстаграм Рианны

Отметим, Райот Роуз — второй ребенок Рианны и рэпера A$AP Rocky. Он родился в августе 2023 года. У пары также есть старший сын RZA, которому четыре года, и годовалая дочь Роки.

Ранее A$AP Rocky рассказывал, что гордится своими детьми и с удовольствием наблюдает за тем, как они растут. Рианна и A$AP Rocky редко показывают детей в публичном пространстве, однако время от времени делятся семейными фотографиями и рассказывают о родительстве в интервью.

Ранее, напомним, Рианна позировала с тремя детьми в одинаковых рождественских пижамах.

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