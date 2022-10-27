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В черно-белом ансамбле с флористическим принтом: Наоми Кэмпбелл в стильном луке пришла на выставку

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В черно-белом ансамбле с флористическим принтом: Наоми Кэмпбелл в стильном луке пришла на выставку

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Супермодель 90-х находится с визитом в Катаре.

Наоми Кэмпбелл посетила открытие выставки Baghdad: Eye's Delight в Музее исламского искусства в Дохе.

Для этого события модель выбрала черно-белый ансамбль от французского Дома моды Alaia с флористическим принтом, который состоял из платья с короткими рукавами и шлейфом спереди и брюк.

Наряд Наоми дополнила интересными черными босоножками, украшенными жемчугом.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Модель сделала скромную прическу, макияж с акцентом на глазах, уши украсила бриллиантовыми серьгами, руки – браслетами и бриллиантовыми кольцами. Молочный маникюр и красный педикюр завершили лук Наоми.

Напомним, Кэмпбелл приняла участие в показе бренда Alexander McQueen в Гринвиче. На подиум она вышла в интересном наряде с вырезами на бедрах, которые создавали эффект чулок.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
371
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