В черно-белом луке и с именной сумкой: оскароносная звезда блистала на показе Louis Vuitton

Звезда выглядела гламурно, а этот стиль ей очень к лицу.

38-летняя актриса Да'Вин Джой Рэндольф, которая является лауреатом "Оскара", посетила модное шоу в Париже. Да'Вин Джой блистала на показе весна-лето 2025 бренда Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели моды.

На известной актрисе был черно-белый наряд с опущенной линией плеча, черным атласным верхом и креативной белой юбкой со складками.

Образ она дополнила стильными афро-косичками с локонами, ярким макияжем, украшениями, черными туфлями и небольшим клатчем, на котором красовались ее инициалы.

Да'Вин Джой Рэндольф / Фото: Getty Images

Напомним, свой первый "Оскар" она получила в 2024 году за роль в фильме "Оставленные". Картина получила высокие рейтинги и позитивные оценки кинокритиков. В этом фильме Да'Вин Джой Рэндольф сыграла мать, чей сын умер на войне во Вьетнаме.

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