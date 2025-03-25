В черно-белом луке и золоте: актриса Оливия Уайлд вышла на красную дорожку

Она выбрала для этого мероприятия лаконичный наряд в классических цветах.

41-летняя звезда сериала "Доктор Хаус" - актриса Оливия Уайлд - посетила премьеру сериала Apple TV+ "Студия". Мероприятие состоялось в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Оливия вышла на красную дорожку в черно-белом наряде, который включал свободный трикотажный верх и прямую юбку с высокой талией. Юбку украшали только несколько складок на талии, а также небольшой разрез на юбке сзади.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Носила этот наряд актриса в сочетании с ботильонами на платформе.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Волосы она распустила и уложила в любимую прическу, на лице у Оливии был лаконичный макияж, а на шее массивное золотое колье.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Известно, что в сериале Оливия Уайлд появится, но исполнит не главную роль. Она появится в роли самой себя. Как актриса в шоу сыграет Кэтрин О'Хара известная по роли мамы Кэвина в культовом рождественском фильме "Один дома".

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