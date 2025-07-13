В черно-белом мини-платье и туфлях с бантами: звезда франшизы "Крид" Тесса Томпсон на Уимблдонском турнире

Тесса Томпсон / © Getty Images

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Тесса Томпсон посетила Уимблдонский теннисный чемпионат, который проходит во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.

Там звезда появилась в образе, сочетавшем эстетику 60-х годов и современный шик. На ней было короткое платье без бретелек, состоящее из черной юбки со складками и корсетного белого верха в черный мелкий горошек, с черной каймой со шнурком-бантом и белой каймой с белым шнурком-бантом. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Томпсон.

Тесса Томпсон / © Getty Images

Аутфит Тесса дополнила черной вместительной сумкой и театральными черными туфлями с ремешками на щиколотках, круглым мысом и большими белыми бантами.

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Актриса заплела волосы в длинные африканские косички, сделала макияж с темно-бежевой помадой и надела на лицо солнцезащитные очки.

Напомним, Тесса Томпсон на премьеру третьей части драматического фильма «Крид» появилась в интересном платье-балахоне из кутюрной коллекции бренда Robert Wun.