ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

В черно-белом мини-платье и туфлях с бантами: звезда франшизы "Крид" Тесса Томпсон на Уимблдонском турнире

41-летняя американская актриса продемонстрировала аутфит, в котором сочетались элементы винтажа и современного шика.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон посетила Уимблдонский теннисный чемпионат, который проходит во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.

Там звезда появилась в образе, сочетавшем эстетику 60-х годов и современный шик. На ней было короткое платье без бретелек, состоящее из черной юбки со складками и корсетного белого верха в черный мелкий горошек, с черной каймой со шнурком-бантом и белой каймой с белым шнурком-бантом. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Томпсон.

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон / © Getty Images

Аутфит Тесса дополнила черной вместительной сумкой и театральными черными туфлями с ремешками на щиколотках, круглым мысом и большими белыми бантами.

Актриса заплела волосы в длинные африканские косички, сделала макияж с темно-бежевой помадой и надела на лицо солнцезащитные очки.

Напомним, Тесса Томпсон на премьеру третьей части драматического фильма «Крид» появилась в интересном платье-балахоне из кутюрной коллекции бренда Robert Wun.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie