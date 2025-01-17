В черно-белом наряде и на каблуках: "Мисс Франция-2024" Ева Жиль вышла в свет

Французская красавица подчеркнула стройные ноги нарядом.
21-летняя Ева Жиль, французская модель и обладательница титула "Мисс Франция-2024", опять вышла в свет. Девушка посетила фотоколл мероприятия Danse Avec Les Stars 2025.
На Еве был мини-наряд, включающий контрастные цвета - черный и белый. В частности модель надела мини-платье без бретелек и рубашку с длинными рукавами.
Завершали ее лук галстук, капроновые колготки и сапоги на танкетке. Конечно же, неизменной частью ее образа стала прическа пикси.
Напомним, что декабре прошлого года Ева также приняла участие в шоу "Мисс Франция", но уже как приглашенная гостья мероприятия.
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