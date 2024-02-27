В черно-белом наряде и со взъерошенными волосами: главный злодей "Дюны-2" Остин Батлер на премьере фильма

32-летний американский актер выглядел стильно и привлекательно на мероприятии.

На премьерном показе долгожданного научно-фантастического фильма "Дюна: Вторая часть" в Нью-Йорке был и исполнитель роли главного злодея ленты – Остин Батлер, известный по роли Элвиса Пресли в одноименной биографической драме 2022 года. Он сыграл ожесточенного врага Пола Атрида – Фейд-Раута Харконнена.

Остин Батлер / Фото: Associated Press

На красной дорожке Остин предстал в красивом образе от французского дизайнера Haider Ackermann. На нем был белый смокинг с черным платком-паше, белая рубашка, черный узкий галстук, черные брюки и туфли.

Остин Батлер / Фото: Associated Press

Стилисты сделали Батлеру стильную взлохмаченную прическу, которая выглядела гармонично с его одеждой.

Остин Батлер / Фото: Associated Press

Актер сфотографировался также со своей коллегой по фильму – Зендеей, играющей таинственную фременку Чани.

Остин Батлер и Зендея / Фото: Associated Press

О фильме:

Главный герой культовой ленты Пол Атрид (Тимоти Шаламе) вместе со своей любимой Чани (Зендея) и армией фременов отправляется в мифическое путешествие, чтобы отомстить заговорщикам, убившим его семью. Его ждут испытания и нелегкие пути к достижению цели.

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

Читайте также: