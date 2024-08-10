В черно-белом наряде от Balmain: Линдсей Лохан подчеркнула ноги мини-платьем

Через 21 год после выхода молодежной комедии "Чумовая Пятница", актрисы Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис, опять собрались на одной съемочной площадке.

Они снимутся в продолжении этого культового фильма нулевых, но теперь вторая часть получит название "Более чумовая пятница". Актрисы вернутся к своим ролям мамы и дочери, которые, скорее всего, как и в первом фильме, поменяются телами.

По случаю запуска фильма обе женщины посетили мероприятие D23: The Ultimate Disney Fan Event, которое состоялось Анахайме, Калифорния. Они позировали перед фотографами обнявшись.

Линдсей была одета в стильный обтягивающий черно-белый наряд от Balmain из коллекции Haute Couture. Дополнила она лук золотыми часами и украшениями "гвоздь" от Cartier. Волосы она собрала в высокую прическу и сделала макияж. Джейми Ли Кертис же была в темном брючном костюме от бренда Cinq à Sept, который дополнила цепочкой с кулоном и очками в темной оправе.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

Известно, что фильм выйдет в прокат в уже в 2025 году, но его съемки уже начались. Джейми Ли Кертис подловили как-то папарацци во время работы на улице. Актриса была одета в серый костюм и выходила из красного кабриолета.

Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

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