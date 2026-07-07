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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

В черно-белом наряде с глубоким вырезом: стильная Кейт Бланшетт на Неделе высокой моды в Париже

57-летняя австралийская актриса продемонстрировала образ в своем фирменном минималистичном стиле.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт посетила показ Giorgio Armani Privé во второй день Недели высокой моды в Париже.

Звезда появилась в черном бархатном наряде, состоящем из широких брюк и экстравагантного приталенного жакета с сетчатыми вставками по бокам, молнией и необычным декоративным элементом с двумя пуговицами на талии.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Главной изюминкой наряда была белая блузка с глубоким V-образным вырезом и белыми манжетами. Обута Кейт была в черные замшевые остроносые туфли.

Бланшетт сделала стильную прическу с боковым пробором, сделала макияж с нюдовой помадой и надела на лицо черные солнцезащитные очки. Уши она украсила красивыми золотыми серьгами с жемчужинами.

Напомним, Кейт Бланшетт в платье с бахромой и вышитыми цветами появилась на кинофестивале во Франции.

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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