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- Шоу-бизнес
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В черно-белом наряде с глубоким вырезом: стильная Кейт Бланшетт на Неделе высокой моды в Париже
57-летняя австралийская актриса продемонстрировала образ в своем фирменном минималистичном стиле.
Кейт Бланшетт посетила показ Giorgio Armani Privé во второй день Недели высокой моды в Париже.
Звезда появилась в черном бархатном наряде, состоящем из широких брюк и экстравагантного приталенного жакета с сетчатыми вставками по бокам, молнией и необычным декоративным элементом с двумя пуговицами на талии.
Главной изюминкой наряда была белая блузка с глубоким V-образным вырезом и белыми манжетами. Обута Кейт была в черные замшевые остроносые туфли.
Бланшетт сделала стильную прическу с боковым пробором, сделала макияж с нюдовой помадой и надела на лицо черные солнцезащитные очки. Уши она украсила красивыми золотыми серьгами с жемчужинами.
Напомним, Кейт Бланшетт в платье с бахромой и вышитыми цветами появилась на кинофестивале во Франции.