В черно-белом платье: "Мисс Франция-2025" посетила телевизионный фестиваль в Монте-Карло

Анжелик Ангарни-Филопон / © Getty Images

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“Мисс Франция-2025” Анжелик Ангарни-Филопон посетила церемонию закрытия 64-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Мероприятие сопровождалось награждением победителей. Также 59-летняя американская актриса и продюсер Робин Райт получила от князя Альбера II премию «Хрустальная нимфа» в знак признания ее достижений в карьере.

Анжелик появилась на мероприятии в вечернем платье, которое включало черный топ и белую юбку с плиссировкой. Топ был украшен бисером на талии и линии декольте, а его низ имел необычный фигурный край. Образ королева красоты дополнила макияжем, укладкой с элегантными волнами волос и несколькими лаконичными украшениями.

Анжелик Ангарни-Филопон / © Getty Images

Напомним, что Анжелике 34 года, в обычной жизни она работает бортпроводницей и является уроженкой французского острова Мартиника в Карибском море. В конкурсе красоты она смогла принять участие благодаря изменению правил, поскольку к нему допускаются теперь женщины старше 24 лет, а также замужние и имеющие детей. Подобное случилось впервые с момента основания конкурса конкурса в 1920 году.

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Анжелик Ангарни-Филопон на конкурсе красоты / © Getty Images