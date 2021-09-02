В черно-белом платье от Chanel: Пенелопа Крус на красной дорожке

В черно-белом платье от Chanel: Пенелопа Крус на красной дорожке

В Венеции стартовал 78-й международный кинофестиваль, который является одним из самых страх в мире.

Испанско-американская актриса Пенелопа Крус в этом году не просто гостья фестиваля, ведь картина "Параллельные матери", в которой она сыграла главную роль, была показала в рамках основного конкурса кинофестиваля.

На красной дорожке перед премьерой Пенелопа появилась в черно-белом наряде от Chanel - платье из коллекции Fall-Winter 2021/22 Haute Couture.

Пенелопа Крус / Associated Press

Платье имело пышную юбку и бретельки с крылышками. Дополнили образ Пенелопы элегантная прическа, бриллиантовые украшения и насыщенный макияж с бордовой помадой.

Пенелопа Крус / Associated Press

Прибыла два дня назад звезда в Венецию тоже в образе от Chanel. На ней был классический твидовый жакет и мини-юбка, которые она дополнила белыми босоножками и сумкой.

Пенелопа Крус / Getty Images

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