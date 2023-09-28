В черно-белом платье с прозрачной вставкой под грудью: роскошная Хайди Клум блистала на красной дорожке

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опять вышла на красную дорожку - в Калифорнии состоялись съемки очередного выпуска нового 18-го сезона талант-шоу America's Got Talent. Уже традиционно перед эфиром Хайди вышла к фотографам, что продемонстрировать образ, в котором она появится в шоу.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

В этот раз 50-летняя модель выбрала роскошное черно-белое платье с длинным шлейфом и эффектной прозрачной вставкой под грудью, которую также украшал декор в виде вышивки бисером и большого цветка.

У платья Хайди были тонкие бретельки и вырез спереди, который открывал ее стройные ноги и демонстрировал белые босоножки на каблуках.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Дополнила звезда наряд серьгами в ушах, макияжем, укладкой и длинным красным маникюром.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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