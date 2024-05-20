В черно-белом платье: Селена Гомес подчеркнула плечи элегантным вечерним нарядом

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который продлится с 14 по 25 мая. В этом году мероприятие станет 77-м по счету.

В этом году среди гостей Каннского кинофестиваля, который проходит во Франции, появилась Селена Гомес. Актриса и певица вішла на красную дорожку мероприятия, поскольку там публике демонстрировался фильм с ее участием "Эмилия Перес".

Селена выбрала для Канн черно-белое платье от Модного дома Saint Laurent, которое было выполнено из черного бархата, а в верхней части имело украшение из белой ткани со складками.

Наряд звезды был приталенного фасона и красиво подчеркивал ее фигуру. Дополнила Селена его трендовым клатчем-конвертом, высокой прической с челкой-шторкой, а также макияжем и ярким маникюром.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Шею, руки и уши Гомес украшали драгоценности от ювелирного бренда Bulgari. Это были изделия с бриллиантами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

На следующий день Селена посетила традиционный фотоколл в Каннах и очаровала выбором платья от Giambattista Valli. Ее наряд был очень романтичным, поскольку выполнен в красном цвете, имел опущенные плечи, которые украшали розы из ткани.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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