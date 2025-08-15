ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

В черно-белой шубе и без бровей: Дженна Ортега на презентации второго сезона сериала "Уэнздей"

Актриса выбрала эпатажный наряд для появления в Австралии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

22-летняя актриса Дженна Ортега посетила презентацию второго сезона сериала «Уэнздей» в Австралии. На публику она вышла в эпатажном образе — черно-белой объемной шубе с длинным мехом от Valentino из коллекции Resort 2026.

Также шубу Дженна дополнила кожаными перчатками черного цвета с вырезами, объемной прической с распущенными волосами и ярким макияжем, но брови она решила оставить осветленными — покрасила их девушка перед началом промо-тура второго сезона сериала.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Напомним, что стриминговый сервис Netflix решил разделить второй сезон сериала на две части — первая вышла шестого августа, а вторая будет доступна для просмотра с 3 сентября. Во время продвижения сериала актеры «Уэнздей» также записали обращение для украинской аудитории, чем вызвали бурю эмоций среди украинских поклонников.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie