В черно-белых луках: дети Вэла Килмера появились на фотоколле документального фильма о нем

В черно-белых луках: дети Вэла Килмера появились на фотоколле документального фильма о нем

Джек и Мерседес Килмер презентовали в Каннах картину о болезни их отца.

Сегодня, 7 июля, во второй день 74-го международного Каннского кинофестиваля, который проходит на Лазурном побережье, состоится премьера документальной картины "Вэл".

На фотоколле ленты присутствовали дети Килмера – 26-летний сын Джек (известный по фильму "Пало-Альто") и 29-летняя дочь Мерседес.

Джек и Мерседе Килмер / Associated Press

Джек надел на мероприятие черный пиджак, белую рубашку и джинсы, а Мерседес блистала в асимметричном черном платье с вырезом на талии и накидкой сверху.

Джек и Мерседе Килмер / Associated Press

Наряд девушка сочетала с черными босоножками на шпильках. Укладка с локонами, макияж с акцентом на стильно уложенных бровях и красный маникюр и педикюр завершили лук красотки.

Джек и Мерседе Килмер / Associated Press

Вместе с Килмерами на фотоколле также были режиссеры фильма - Лео Скотт и Тинг Пу.

Джек и Мерседе Килмер / Associated Press

К слову, в фильме "Вэл" рассказывается история жизни Вэла Килмера. В нем есть много эксклюзивных архивных снимков актера за последние 40 лет. Зрители узнают о болезни Вэла – как он потерял голос из-за рака гортани. Закадровый текст озвучил его сын Джек.

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