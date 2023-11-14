В черно-красном мини и на каблуках: бразильская супермодель Адриана Лима на премьере фильма

Бразильская супермодель Адриана Лима посетила премьеру фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Выход этого фильма состоялся через 11 лет после релиза первой части этой медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

На красной дорожке Лима появилась в этот раз в платье от бренда Ferragamo из коллекции осень-зима 2023.

Платье-водолазка было выполнено в двух цветах черном и красном, а также имело длинные рукава и расклешенную юбку. Образ суперзвезда Victoria's Secret дополнила макияжем с красной помадой на губах, длинным маникюром, черными колготками и красными туфлями с ремешками.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Ранее в черно-красном платье на показе этой картины появилась актриса Рэйчел Зеглер, которая в фильме сыграла одну из главных ролей. Она позировала в платье фасона "русалка" от бренда Alexander McQueen на подоле у которого было изображение орхидеи.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" выйдет 16 ноября.

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