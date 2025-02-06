В черно-синем платье креативного дизайна: Ванесса Кирби на презентации новой "Фантастической четверки"

В 2025 году поклонников супергеройских фильмов ждет выход новой версии этой знаменитой истории.
Главные роли в фильме "Фантастическая четверка" исполнили совершенно новые актеры для франшизы: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак.
В преддверии премьеры, актерский состав презентовал публике первый трейлер, благодаря которому можно увидеть, какой будет стилистика фильма, а также как будут выглядеть главные герои. Мероприятие прошло в в Космическом и ракетном центре США, расположенном в Хантсвилле, штат Алабама.
Актриса Ванесса Кирби привлекла особое внимание на презентации. Она появилась в черно-синем платье от бренда Versace из коллекции весна-лето 2026. Обтягивающий наряд имел одну бретельку, а также вырезы на лифе. Носила его она в сочетании с туфлями от Manolo Blahnik, а также украшениями от Cartier.
Новый трейлер фильма. Выход ленты запланирован на лето 2025 года.
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