В черном ансамбле с белой рюшей и золотыми пуговицами: красивая Селена Гомес получила награду

32-летняя звезда в образе в классических цветах появилась на ивенте.

Селена Гомес посетила ежегодный гала-концерт The Hollywood Reporter 2024 "Женщины в развлечениях" в Беверли-Хилз. Она получила награду Equity in Entertainment Award, отмечающую людей, которые усиливают голоса недостаточно представленных сообществ в индустрии развлечений.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Для своего появления певица выбрала черный ансамбль из весенней коллекции Self-Portrait 2025 года. Наряд состоял из юбки миди и верха с золотыми пуговицами, декоративными клапанами, обнаженной линией плеч с белой рюшей и белыми манжетами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфит Гомес дополнила черными замшевыми туфлями с жемчугом от бренда Manolo Blahnik.

Селена распустила волосы, сделала максимально естественный макияж и маникюр цвета спелой вишни. На пальцах у нее красовались кольца от Chopard.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, Селена Гомес на ивент ELLE Women in Hollywood celebration пришла в черном гламурном костюме с жакетом и брюками, полностью украшенными стразами.

Читайте также:

Селена Гомес в вечерних платьях (20 фото)