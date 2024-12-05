В черном ансамбле с белой рюшей и золотыми пуговицами: красивая Селена Гомес получила награду

32-летняя звезда в образе в классических цветах появилась на ивенте.
Селена Гомес посетила ежегодный гала-концерт The Hollywood Reporter 2024 "Женщины в развлечениях" в Беверли-Хилз. Она получила награду Equity in Entertainment Award, отмечающую людей, которые усиливают голоса недостаточно представленных сообществ в индустрии развлечений.
Для своего появления певица выбрала черный ансамбль из весенней коллекции Self-Portrait 2025 года. Наряд состоял из юбки миди и верха с золотыми пуговицами, декоративными клапанами, обнаженной линией плеч с белой рюшей и белыми манжетами.
Аутфит Гомес дополнила черными замшевыми туфлями с жемчугом от бренда Manolo Blahnik.
Селена распустила волосы, сделала максимально естественный макияж и маникюр цвета спелой вишни. На пальцах у нее красовались кольца от Chopard.
Напомним, Селена Гомес на ивент ELLE Women in Hollywood celebration пришла в черном гламурном костюме с жакетом и брюками, полностью украшенными стразами.
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