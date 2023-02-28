В черном аутфите и с идеальной укладкой: Дженнифер Энистон приехала поздравить подругу Кортни Кокс

Дженнифер Энистон пришла поддержать и поздравить свою подругу и актрису Кортни Кокс, которая получила звезду на Аллее славы в Голливуде.
Сама виновница торжества Кортни Кокс пришла на церемонию в total black look. Такой же образ для выхода в свет выбрала и ее подругу Дженнифер Энистон. Актриса надела черное длинное пальто, широки брюки со стрелками и босоножки на каблуках.
Джен сделала свою фирменную укладку и легкий макияж, а еще едва сдерживалась, чтобы не заплакать на мероприятии. В Instagram она написала:
"Очень горжусь нашей девочкой @courteneycoxofficial сегодня. Я люблю этих женщин буквально каждой каплей своего сердца и души ❤️ @lisakudrow и я были в восторге от того, что смогли отпраздновать ее невероятные достижения". И добавила фото, как они обнимаются на красной дорожке и в сериале.
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Коллега Дженнифер и Кортни по сериалу "Друзья" - Лиза Кудроу - также приехала поздравить подругу.
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