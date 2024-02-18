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В черном аутфите и с пером на голове: Вера Вонг на пре-пати церемонии BAFTA

В черном аутфите и с пером на голове: Вера Вонг на пре-пати церемонии BAFTA

Вера Вонг / Фото: Associated Press

74-летняя дизайнер Вера Вонг посетила вечеринку номинантов BAFTA 2024.

Дизайнер появилась на дорожке в черном топе, широких брюках и в меховой накидке сверху. На голове у дизайнера был обруч с большим пером посередине, а обута она была в высокие ботинки на огромной платформе.

Вера Вонг / © Getty Images
Вера Вонг / Фото: Getty Images

Вонг распустила длинные волосы, сделала легкий макияж в нюдовых оттенках, маникюр в таком же цвете и надела массивные часы на запястье.

Вера Вонг / © Associated Press
Вера Вонг / Фото: Associated Press

Дизайнер любит выбирать привлекающие внимание аутфиты для своих светских выходов. К примеру, в прошлый раз она появилась на светском мероприятии в черно-белом макси-наряде, посетив церемонию CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Аутфит на дизайнере был от ее же бренда.

Вера Вонг / © Associated Press
Вера Вонг / Фото: Associated Press

Также вечеринку перед BAFTA посетила и актриса Марго Робби, которая номинирована за роль в категории "Лучшая актриса" за фильм "Барби".

Марго Робби / © Getty Images
Марго Робби / Фото: Getty Images

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