В черном бархатном платье от Schiaparelli: Селин Дион исполнила свой знаменитый хит на шоу в Париже

Селин Дион / © Getty Images

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Селин Дион выступила на показе Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Певица неожиданно появилась на подиуме в финале шоу и исполнила свой хит I’m Alive.

Для выступления Селин выбрала элегантное черное бархатное платье Schiaparelli из коллекции осень-зима 2026–2027. Наряд без бретелек имел корсетный верх, приталенный силуэт и длинную юбку фасона «русалка». Многочисленные горизонтальные драпировки подчеркнули стройную фигуру артистки.

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Селин Дион / © Getty Images

Аутфит Дион дополнила черными атласными туфлями-лодочками. В ушах у нее были бриллиантовые каплевидные серьги, а на руках — браслет и кольцо с бриллиантами и изумрудами. У звезды была волнистая укладка, макияж смоки-айс и молочный маникюр.

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Появление Селин на шоу стало особенно символичным. В сентябре певица вернулась к концертной деятельности после шестилетнего перерыва, вызванного борьбой с синдромом мышечной скованности — редким неврологическим заболеванием.

Исполнение жизнеутверждающей песни I’m Alive у сияющей Эйфелевой башни прозвучало как личный манифест артистки и стало одним из самых эмоциональных моментов вечера.

Напомним, Селин Дион в белой юбке с перьями и полурасстегнутой рубашке очаровала Париж.

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