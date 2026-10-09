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- Шоу-бизнес
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В черном берете и с клетчатым галстуком: Пенелопа Крус в винтажном образе от Ralph Lauren на кинофестивале
Актриса выбрала для красной дорожки брючный костюм, добавив ему выразительности с помощью аксессуаров.
Пенелопа Крус посетила гала-показ фильма «La Bola Negra» в рамках 70-го Лондонского кинофестиваля BFI, который прошел в Королевском фестивальном зале.
На красной дорожке актриса появилась в образе из коллекции prêt-à-porter Ralph Lauren весна-лето 2014. На ней был черный костюм, состоящий из удлиненного приталенного жакета с широкими лацканами и брюк, расклешенных к низу со стрелками, которые полностью закрывали обувь.
Под жакет Пенелопа надела белую рубашку в черную клетку. Ее широкие манжеты выглядывали из-под рукавов, создавая контрастные акценты. Особое внимание привлекал широкий галстук с диагональным клетчатым узором в черно-белых и серых оттенках.
Аутфит Крус дополнила черным беретом, надетым немного набок, из-под которого выглядывала прическа с локонами и челкой. В макияже она сделала акцент на глазах. У нее также был нюдовый маникюр.
Звезда украсила уши блестящими серьгами, а руки — бриллиантовым браслетом и кольцом.
Напомним, Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в красивом платье с перьями и эффектным декольте.