В черном берете и с клетчатым галстуком: Пенелопа Крус в винтажном образе от Ralph Lauren на кинофестивале

Пенелопа Крус / © Getty Images

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Пенелопа Крус посетила гала-показ фильма «La Bola Negra» в рамках 70-го Лондонского кинофестиваля BFI, который прошел в Королевском фестивальном зале.

На красной дорожке актриса появилась в образе из коллекции prêt-à-porter Ralph Lauren весна-лето 2014. На ней был черный костюм, состоящий из удлиненного приталенного жакета с широкими лацканами и брюк, расклешенных к низу со стрелками, которые полностью закрывали обувь.

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Пенелопа Крус / © Getty Images

Под жакет Пенелопа надела белую рубашку в черную клетку. Ее широкие манжеты выглядывали из-под рукавов, создавая контрастные акценты. Особое внимание привлекал широкий галстук с диагональным клетчатым узором в черно-белых и серых оттенках.

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Аутфит Крус дополнила черным беретом, надетым немного набок, из-под которого выглядывала прическа с локонами и челкой. В макияже она сделала акцент на глазах. У нее также был нюдовый маникюр.

Звезда украсила уши блестящими серьгами, а руки — бриллиантовым браслетом и кольцом.

Напомним, Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в красивом платье с перьями и эффектным декольте.

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