В черном бикини: 47-летняя Николь Шерзингер похвасталась идеальной фигурой на пляже

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новое веселое видео со своего отдыха на океане.

Звезда позировала на побережье в черном бикини с халтером на лифе, сверху которого надела пляжный черный халат с кружевом и цветным принтом. Ее волосы были распущены, а на лице были черные солнцезащитные очки.

Николь шла на камеру, задорно подпевала легендарный хит Билли Джоэла My Life и демонстрировала свою стройную и просто идеальную фигуру.

"Жизнь - это пляж, когда между пальцами ног песок!" - подписала видео Шерзингер.

Напомним, Николь Шерзингер в желтом купальнике и желтых мини-шортах пообедала с возлюбленным в ресторане на отдыхе.