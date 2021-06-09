В черном бикини и без макияжа: беременная Девон Виндзор показала живот

Модель носит купальники собственного бренда.

27-летняя американская топ-модель Девон Виндзор находится в ожидании своего первого ребенка. Беременность проходит хорошо, и звезда часто бывает на пляже, где демонстрирует бикини и другую пляжную одежду своего именного бренда.

На новых фото беременная Девон позирует в черном бикини с рюшами на плавках и в пляжном халате с флористическим принтом. Волосы девушки собраны в пучок, а на ее лице нет макияжа.

Девон Виндзор / Instagram Девон Виндзор

"Выглянуло солнце. Выглянул живот", - шутливо подписала снимки модель.

Девон Виндзор / Instagram Девон Виндзор

Девон Виндзор / Instagram Девон Виндзор

Несмотря на беременность Виндзор продолжает носить обувь на каблуках и выходит в свет. Так, для какого-то светского мероприятия она выбрала мини-платье с разрезами, жакет и двухцветные сапоги.

Девон Виндзор / Instagram Девон Виндзор

Девон Виндзор / Instagram Девон Виндзор

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