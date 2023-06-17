В черном бикини и поясе с бахромой: участница "Холостяка-12" в соблазнительном луке похвасталась сексуальными формами

Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд снялась в новой интересной фотосессии в стиле вестерн и показала самые лучшие кадры в Instagram. Позировала красавица у дороги.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Девушка предстала перед фотокамерой в черном бикини с белой каймой. Сверху она надела черную косуху и дополнила лук черным кожаным поясом со спадающей на бедра бахромой.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

На голове у нее была светло-бежевая шляпа. Обула Марина черные ковбойские сапоги.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Голд из разных ракурсов продемонстрировала сексуальную фигуру. Она сверкнула пышным декольте и упругими ягодицами.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Напомним, ранее Марина Голд в белом купальнике принимала солнечные ванны.

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