В черном бикини и поясе с бахромой: участница "Холостяка-12" в соблазнительном луке похвасталась сексуальными формами

Марина Голд любит сниматься в пикантных фотосетах.
Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд снялась в новой интересной фотосессии в стиле вестерн и показала самые лучшие кадры в Instagram. Позировала красавица у дороги.
Девушка предстала перед фотокамерой в черном бикини с белой каймой. Сверху она надела черную косуху и дополнила лук черным кожаным поясом со спадающей на бедра бахромой.
На голове у нее была светло-бежевая шляпа. Обула Марина черные ковбойские сапоги.
Голд из разных ракурсов продемонстрировала сексуальную фигуру. Она сверкнула пышным декольте и упругими ягодицами.
Напомним, ранее Марина Голд в белом купальнике принимала солнечные ванны.
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