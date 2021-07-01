В черном бикини и с фруктами: участница шоу "Холостяк-10" отдохнула на яхте

Кристина Чем с подругами релаксировала на морской прогулке.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина Чем вместе с подругами отправилась на прогулку на яхте. Там она сделала фото, которым поделилась в Instagram.

Девушка позировала в черном купальнике, который отлично сидел на ее стройной и сексуальной фигуре. В руке Кристина держала тарелку с фруктами. Она закрыла глаза и показывала язык.

Кристина Чем/Instagram kris.chem

"Это был превосходный выходной день с подружками! Прекрасная компания, замечательные эмоции и много вкусной еды. Я в раю?" – подписала снимок Кристина.

Еще Чем похвасталась эффектным вечерним образом из фотосета. Она предстала в черном элегантном платье с опущенной линией плеч и разрезом. Аутфит красотки дополнила укладка с локонами и роскошные серьги.

Кристина Чем/Instagram kris.chem

Кристина чувственно позировала на камеру, демонстрируя свою сексуальность и женственность.

Кристина Чем/Instagram kris.chem

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