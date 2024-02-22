В черном бикини и с распущенными волосами: красивая Барбара Палвин похвасталась идеальной фигурой

30-летняя венгерская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Барбара Палвин – снялась для рекламы купальников ViX Paula Hermanny. Девушка позировала в черном бикини из фактурной ткани и интересного фасона. Купальник эффектно подчеркнул стройную фигуру модели.

Фото: Instagram Барбары Палвин

Свой пляжный образ Барбара дополнила золотым комплектом украшений – колье и серьгами, а также шлепками на каблуках.

Фото: Instagram Барбары Палвин

Напомним, летом 2023 года Барбара Палвин вышла замуж за Дилана Спроуса, итальяно-американского актера, с которым была в отношениях с 2018 года. Пара поженилась в родной стране модели - Венгрии, 15 июля. Свадебное платье модели было от Vivienne Westwood.

Барбара Палвин и Дилан Спроус / Фото: Instagram Барбары Палвин

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