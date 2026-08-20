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- Шоу-бизнес
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В черном бикини и шляпе XXL: голландская модель в эффектном образе позировала в Греции
Лаура Селия продемонстрировала роскошный пляжный образ на фоне моря и скалистого побережья.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха в Греции. На фото она позировала в черном бикини и асимметричном мини-парео, закрепленном на бедре большой декоративной пряжкой, похожей на ракушку.
Главным акцентом образа стала огромная соломенная шляпа с необработанными краями. Модель дополнила образ тонкой цепочкой с кулоном, золотистыми браслетами, кольцом и белым маникюром.
Лаура распустила волосы, а в макияже сделала акцент на черных стрелках и розовых губах.
Напомним, Лаура Селия в голубом коротком наряде с блестящей бахромой станцевала на террасе в Испании.