В черном бикини и шляпе XXL: голландская модель в эффектном образе позировала в Греции

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха в Греции. На фото она позировала в черном бикини и асимметричном мини-парео, закрепленном на бедре большой декоративной пряжкой, похожей на ракушку.

Лаура Селия

Главным акцентом образа стала огромная соломенная шляпа с необработанными краями. Модель дополнила образ тонкой цепочкой с кулоном, золотистыми браслетами, кольцом и белым маникюром.

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Лаура Селия

Лаура распустила волосы, а в макияже сделала акцент на черных стрелках и розовых губах.

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Напомним, Лаура Селия в голубом коротком наряде с блестящей бахромой станцевала на террасе в Испании.

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