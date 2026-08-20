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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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23
Время на прочтение
1 мин

В черном бикини и шляпе XXL: голландская модель в эффектном образе позировала в Греции

Лаура Селия продемонстрировала роскошный пляжный образ на фоне моря и скалистого побережья.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха в Греции. На фото она позировала в черном бикини и асимметричном мини-парео, закрепленном на бедре большой декоративной пряжкой, похожей на ракушку.

Лаура Селия

Лаура Селия

Главным акцентом образа стала огромная соломенная шляпа с необработанными краями. Модель дополнила образ тонкой цепочкой с кулоном, золотистыми браслетами, кольцом и белым маникюром.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура распустила волосы, а в макияже сделала акцент на черных стрелках и розовых губах.

Напомним, Лаура Селия в голубом коротком наряде с блестящей бахромой станцевала на террасе в Испании.

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