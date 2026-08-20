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- Шоу-бизнес
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В черном бикини и цепочке с ракушками: голландская модель продемонстрировала упругие ягодицы
Лаура Селия устроила эффектную фотосессию на фоне Эгейского моря и скалистого побережья.
Нидерландская модель Лаура Селия наслаждается отдыхом в Греции. В Instagram она опубликовала серию солнечных фотографий, на которых позировала на просторной террасе с живописным видом на море.
Для фотосессии девушка выбрала черное бикини. Лиф имел классическую треугольную форму и тонкие завязки, а плавки были выполнены в откровенном фасоне стрингов, который подчеркнул ее упругие ягодицы.
Особой деталью пляжного лука Селии стала декоративная цепочка с золотистыми подвесками в виде ракушек, украшавшая бедра модели.
На одном из фото на лице у Лауры были солнцезащитные очки, на шее — тонкая золотая цепочка, а на руке — лаконичный браслет. Ее длинные волосы на этот раз были выпрямлены, а не с локонами, как обычно.
Перед камерой модель загорала, лежа на полотенце, и демонстрировала подтянутую фигуру с разных ракурсов.
Напомним, ранее Лаура Селия в голубом мини-платье с блестящей бахромой станцевала на террасе во время отдыха в Испании.