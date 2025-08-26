ТСН в социальных сетях

В черном бикини и в компании сына: Ева Лонгория показала фото с отдыха

Многие селебрити в соцсетях сейчас подводят итоги уходящего лета и показывают, как они его провели.

Юлия Кудринская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — тоже не стала исключением и опубликовала в своем Instagram серию фото, которую она так и подписала «лето». Судя по снимкам, актриса много отдыхала, путешествовала, проводила время с сыном и проводила активно время.

На одном из фото Ева позирует в черном бикини и бейсболке, рядом с ней — ее семилетний сын Сантьяго. Они запечатлены на яхте и во время катания на сапборде.

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Отметим, отцом мальчика является муж звезды — Хосе Антонио Бастон, мексиканский бизнесмен, за которого актриса вышла замуж в 2016 году.

Также в последнее время Лонгория увлеклась игрой в паддл. Это вид спорта с мячом и ракетками, который можно описать как смесь сквоша и тенниса. «Лето не лето без паддла», — признается актриса. А ее коллега Риз Уизерспун в комментарии отметила, что просто обожает этот вид спорта.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ну и, конечно, звезда любит испанскую и мексиканскую кухню и бокал хорошего вина.

/ © Instagram Евы Лонгории

© Instagram Евы Лонгории

/ © Instagram Евы Лонгории

© Instagram Евы Лонгории

Ранее, напомним, Ева Лонгория показала свою маму и двух старших сестер.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

