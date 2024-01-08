В черном бикини и винтажных серьгах: Алессандра Амбросио сверкнула похудевшей фигурой

Бразильянка улетела в отпуск на родину.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – решила провести свой построждественский отдых у себя на родине – в Бразилии. Фото с пляжа модель уже успела показать в Instagram.

Алессандра Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Але позировала в волнах Атлантического океана в черном купальнике с золотыми бретелями. Свой пляжный образ звезда дополнила черными солнцезащитными очками и золотыми витажными серьгами. Многие фолловеры заметили, что модель сильно похудела.

"Океанская девушка", - лаконично подписала снимки Амбросио.

Напомним, ранее обнаженная топ-модель Алессандра Амбросио позировала на пляже. Она стала главной звездой январского выпуска чешского Vogue.

Алессандра Амбросио в Vogue / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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