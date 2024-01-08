В черном бикини и винтажных серьгах: Алессандра Амбросио сверкнула похудевшей фигурой

Бразильянка улетела в отпуск на родину.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – решила провести свой построждественский отдых у себя на родине – в Бразилии. Фото с пляжа модель уже успела показать в Instagram.
Але позировала в волнах Атлантического океана в черном купальнике с золотыми бретелями. Свой пляжный образ звезда дополнила черными солнцезащитными очками и золотыми витажными серьгами. Многие фолловеры заметили, что модель сильно похудела.
"Океанская девушка", - лаконично подписала снимки Амбросио.
Напомним, ранее обнаженная топ-модель Алессандра Амбросио позировала на пляже. Она стала главной звездой январского выпуска чешского Vogue.
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