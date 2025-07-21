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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
476
Время на прочтение
1 мин

В черном бикини и ярких очках: Тори Спеллинг показала, как загорала у бассейна

52-летняя актриса, звезда сериала "Беверли-Хиллз" провела свой выходной со старшими детьми.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг выложила в Instagram видео, на котором показала фолловерам, как она провела свой выходной. Актриса вместе с двумя старшими детьми на лежаках принимала солнечные ванны у бассейна. Рядом с ними лежал пес.

Тори была одета в черное бикини. Звезда заплела волосы в две косы, сделала макияж с коричневой помадой и надела на лицо очки в красной оправе.

"Воскресенье + Витамин D + 2 старших детей = любовь", - подписала она.

Напомним, Топи Спеллинг продемонстрировала летний образ в белом романтичном платье из прошвы на бретельках.

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Дата публикации
Количество просмотров
476
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