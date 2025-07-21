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- Шоу-бизнес
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В черном бикини и ярких очках: Тори Спеллинг показала, как загорала у бассейна
52-летняя актриса, звезда сериала "Беверли-Хиллз" провела свой выходной со старшими детьми.
Тори Спеллинг выложила в Instagram видео, на котором показала фолловерам, как она провела свой выходной. Актриса вместе с двумя старшими детьми на лежаках принимала солнечные ванны у бассейна. Рядом с ними лежал пес.
Тори была одета в черное бикини. Звезда заплела волосы в две косы, сделала макияж с коричневой помадой и надела на лицо очки в красной оправе.
"Воскресенье + Витамин D + 2 старших детей = любовь", - подписала она.
Напомним, Топи Спеллинг продемонстрировала летний образ в белом романтичном платье из прошвы на бретельках.