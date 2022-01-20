В черном бикини: Ким Кардашьян соблазнительно позировала на песке

Звезда реалити обожает хвастаться сексуальными формами в купальниках.
Ким Кардашьян показала в Instagram снимки с отдыха. Локацию знаменитость не обозначила.
Позировала звезда реалити, принимая солнечные ванны на пляже. Она лежала на песке.
На Ким было черное бикини от бренда ее сестры Хлое - Good American. Она соблазнительно продемонстрировала пышные сексуальные формы.
Пляжный лук красотка дополнила черной бейсболкой и очками.
"Пляжная вечеринка", - подписала фото инфлюенсер.
Еще Кардашьян похвасталась фигурой "песочные часы" в белом купальнике. Волосы она распустила и была без макияжа на лице. Выглядит Ким великолепно.
Ранее звезда реалити устроила фотосет в черном откровенном боди с глубоким декольте, которое подчеркивало ее сексуальный бюст, и вырезами на талии. Боди она сочетала с черными широкими джинсами с дырками на коленях.
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