В черном бикини на Ибице: 55-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась стройной фигурой

Наоми Кэмпбелл наслаждается отпуском на испанском острове Ибица. В Instagram она показала, как отдыхала у бассейна.

Супермодель предстала на снимках в черном бикини, в котором похвасталась стройной фигурой, накачанным прессом и красивыми длинными ногами.

А еще Наоми блеснула упругими ягодицами во время того, как плавала на матрасе в бассейне.

У Кэмпбелл были распущенные волосы, уложенные волнами, солнцезащитные очки на лице и множество украшений на руках и ногах.

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала также фотографию в стильном купальнике цвета сливочного масла с бантиками на лифе и плавках.