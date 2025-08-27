ТСН в социальных сетях

В черном бикини на Ибице: 55-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась стройной фигурой

Британская супермодель решила заскочить в последний вагон лета и насладиться жарким солнцем на испанском курорте.

Алина Онопа
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл наслаждается отпуском на испанском острове Ибица. В Instagram она показала, как отдыхала у бассейна.

Супермодель предстала на снимках в черном бикини, в котором похвасталась стройной фигурой, накачанным прессом и красивыми длинными ногами.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

А еще Наоми блеснула упругими ягодицами во время того, как плавала на матрасе в бассейне.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

У Кэмпбелл были распущенные волосы, уложенные волнами, солнцезащитные очки на лице и множество украшений на руках и ногах.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала также фотографию в стильном купальнике цвета сливочного масла с бантиками на лифе и плавках.

