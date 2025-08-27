- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 237
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном бикини на Ибице: 55-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась стройной фигурой
Британская супермодель решила заскочить в последний вагон лета и насладиться жарким солнцем на испанском курорте.
Наоми Кэмпбелл наслаждается отпуском на испанском острове Ибица. В Instagram она показала, как отдыхала у бассейна.
Супермодель предстала на снимках в черном бикини, в котором похвасталась стройной фигурой, накачанным прессом и красивыми длинными ногами.
А еще Наоми блеснула упругими ягодицами во время того, как плавала на матрасе в бассейне.
У Кэмпбелл были распущенные волосы, уложенные волнами, солнцезащитные очки на лице и множество украшений на руках и ногах.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала также фотографию в стильном купальнике цвета сливочного масла с бантиками на лифе и плавках.