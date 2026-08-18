В черном бикини на завязках: модель из Панамы похвасталась пышными формами

Грейси Бон

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Модель plus-size и инфлюенсер из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram пикантные селфи, на которых предстала в соблазнительном пляжном образе.

Красавица позировала перед зеркалом в черном бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее пышные формы. Лиф с треугольными чашками был украшен металлической деталью и тонкими ремешками, а миниатюрные плавки были завязаны бантами на бедрах.

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Грейси Бон

Купальник позволил Грейси продемонстрировать татуировки на животе и бедре, а также пирсинг в пупке. На запястье у нее был золотой браслет.

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Грейси Бон

Бон распустила волосы, нанесла яркий макияж с коричневой помадой и сделала длинный острый коричневый маникюр с золотым декором.

«Люблю свою жизнь пышнотелой девушки», — подписала Грейси фотографии на испанском языке.

Напомним, ранее Грейси Бон продемонстрировала свои пышные формы в обтягивающем мини-платье с леопардовым принтом.

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