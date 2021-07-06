В черном бикини с цепочками: участница "Холостяка-11" искупалась в термальных водах на Закарпатье

В черном бикини с цепочками: участница "Холостяка-11" искупалась в термальных водах на Закарпатье

Даша Ставнича обожает демонстрировать свою физическую форму.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – фитнес-тренер Даша Ставнича, вместе с другими участницами проекта, с которыми сдружилась, отдохнула на Закарпатье. Там она искупалась в термальных водах в Косино.

В Instagram Даша опубликовала фото, на котором она позирует в черном бикини с золотыми цепочками. Девушка продемонстрировала на камеру свою стройную фигуру. Волосы у Ставничей были распущены, а на лицо она надела стильные черные очки.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

"Отдыхать — это о любви к себе", - подписала снимок она.

Ранее Даша снялась в пикантной фотосессии на берегу Черного моря в Одессе. Она позировала, лежа в воде. Одета красотка была в белую рубашку и юбку длины миди.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Образ Даши получился нежным и женственным.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Напомним, на Закарпатье отдохнули также Джессика Чеги и Розали Номбре, которые поделились оттуда снимками в сексуальных купальниках.

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