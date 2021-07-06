В черном бикини с цепочками: участница "Холостяка-11" искупалась в термальных водах на Закарпатье

Даша Ставнича обожает демонстрировать свою физическую форму.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – фитнес-тренер Даша Ставнича, вместе с другими участницами проекта, с которыми сдружилась, отдохнула на Закарпатье. Там она искупалась в термальных водах в Косино.
В Instagram Даша опубликовала фото, на котором она позирует в черном бикини с золотыми цепочками. Девушка продемонстрировала на камеру свою стройную фигуру. Волосы у Ставничей были распущены, а на лицо она надела стильные черные очки.
"Отдыхать — это о любви к себе", - подписала снимок она.
Ранее Даша снялась в пикантной фотосессии на берегу Черного моря в Одессе. Она позировала, лежа в воде. Одета красотка была в белую рубашку и юбку длины миди.
Образ Даши получился нежным и женственным.
Напомним, на Закарпатье отдохнули также Джессика Чеги и Розали Номбре, которые поделились оттуда снимками в сексуальных купальниках.
Читайте также: В красном купальнике на отдыхе: финалистка "Холостяка-10" похвасталась сексуальными ягодицами