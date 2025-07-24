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- Шоу-бизнес
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В черном бикини с рюшами: внебрачная дочь князя Монако похвасталась кадрами с отпуска
Внебрачная дочь князя Монако Альбера II — Жасмин — опубликовала несколько фотографий с пляжного отдыха в своем блоге в Instagram.
33-летняя внучка княгини Грейс Келли и старшая дочь князя Монако Альбера II, который недавно отпраздновал 20-летие своего правления, поделилась серией пляжных фотографий со своими подпичиками.
Жасмин Гримальди не написала, где именно она отдыхала, но поделилась колоритными снимками.
На одном из них она выходит из моря на яхту, одетая в черный бикини с рюшами. В этом же образе она сфотографировалась на красивом камянистом берегу, надев парео с принтом птиц.
А также опубликовала фотографию идеального морского штиля и то, как она выходит из воды на берег, улыбаясь.
Напомним, Жасмин родилась вскоре после того, как ее мама Тамара Ротоло закрутила короткую интрижку с Альбером в начале 90-х во время отпуска на Лазурном берегу Франции.