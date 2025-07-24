В черном бикини с рюшами: внебрачная дочь князя Монако похвасталась кадрами с отпуска

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

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33-летняя внучка княгини Грейс Келли и старшая дочь князя Монако Альбера II, который недавно отпраздновал 20-летие своего правления, поделилась серией пляжных фотографий со своими подпичиками.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди не написала, где именно она отдыхала, но поделилась колоритными снимками.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

На одном из них она выходит из моря на яхту, одетая в черный бикини с рюшами. В этом же образе она сфотографировалась на красивом камянистом берегу, надев парео с принтом птиц.

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А также опубликовала фотографию идеального морского штиля и то, как она выходит из воды на берег, улыбаясь.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Напомним, Жасмин родилась вскоре после того, как ее мама Тамара Ротоло закрутила короткую интрижку с Альбером в начале 90-х во время отпуска на Лазурном берегу Франции.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди