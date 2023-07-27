В черном бикини с соблазнительным декольте: Ким Кардашьян показала, как купалась в водоеме

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимкис отдыха. Она показала, как купалась в водоеме. Но из-за своей дочери, друзей и купавшихся рядом людей она не смогла пофотографироваться без лишних лиц.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Неужели девушка не может сделать красивые соло-снимки, пожалуйста", – написала Кардашьян.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Одетая Ким была в черном бикини на завязках от собственного бренда Skims, в котором она блеснула пышным соблазнительным бюстом и тонкой талией. Звезда реалате находится в отличной физической форме.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян в стрингах похвасталась пышными ягодицами на пляже.

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