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В черном бикини с соблазнительным декольте: Ким Кардашьян показала, как купалась в водоеме

В черном бикини с соблазнительным декольте: Ким Кардашьян показала, как купалась в водоеме

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
913
Время на прочтение
1 мин
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В черном бикини с соблазнительным декольте: Ким Кардашьян показала, как купалась в водоеме

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

42-летняя звезда реалити похвасталась сексуальными формами в купальнике.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимкис отдыха. Она показала, как купалась в водоеме. Но из-за своей дочери, друзей и купавшихся рядом людей она не смогла пофотографироваться без лишних лиц.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Неужели девушка не может сделать красивые соло-снимки, пожалуйста", – написала Кардашьян.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Одетая Ким была в черном бикини на завязках от собственного бренда Skims, в котором она блеснула пышным соблазнительным бюстом и тонкой талией. Звезда реалате находится в отличной физической форме.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян в стрингах похвасталась пышными ягодицами на пляже.

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Дата публикации
Просмотры
913
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