В черном бикини с соблазнительным декольте: Ким Кардашьян показала, как купалась в водоеме

42-летняя звезда реалити похвасталась сексуальными формами в купальнике.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимкис отдыха. Она показала, как купалась в водоеме. Но из-за своей дочери, друзей и купавшихся рядом людей она не смогла пофотографироваться без лишних лиц.
"Неужели девушка не может сделать красивые соло-снимки, пожалуйста", – написала Кардашьян.
Одетая Ким была в черном бикини на завязках от собственного бренда Skims, в котором она блеснула пышным соблазнительным бюстом и тонкой талией. Звезда реалате находится в отличной физической форме.
Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян в стрингах похвасталась пышными ягодицами на пляже.
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