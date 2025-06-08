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- Шоу-бизнес
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В черном бикини с цветочным принтом: британская звезда реалити похвасталась соблазнительным бюстом и красивым загаром
Джессика Гейл обожает делиться с фолловерами фотографиями в купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха. Блондинка принимала солнечные ванны у моря.
Красавица позировала в черном бикини с цветочным ярким разноцветным принтом. Гейл похвасталась стройной фигурой, пышным соблазнительным бюстом и красивым загаром.
Джесс сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, молочный маникюр и дополнила пляжный лук золотыми украшениями.
Напомним, ранее Джессика Гейл выложила фото в золотистом купальнике, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.