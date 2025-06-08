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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
401
Время на прочтение
1 мин

В черном бикини с цветочным принтом: британская звезда реалити похвасталась соблазнительным бюстом и красивым загаром

Джессика Гейл обожает делиться с фолловерами фотографиями в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха. Блондинка принимала солнечные ванны у моря.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Красавица позировала в черном бикини с цветочным ярким разноцветным принтом. Гейл похвасталась стройной фигурой, пышным соблазнительным бюстом и красивым загаром.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, молочный маникюр и дополнила пляжный лук золотыми украшениями.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл выложила фото в золотистом купальнике, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.

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