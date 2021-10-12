В черном бикини: сексуальная Деми Роуз похвасталась пышной грудью

26-летняя модель показала новый соблазнительный образ.

Деми Роуз пополнила свой фотоблог новым пикантным контентом. На этот раз модель решила сакцентировать внимание на пышном и сексуальном бюсте. Она сфотографировала декольте в черном купальнике, который прикрывал лишь соски.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Свой соблазнительный образ красотка дополнила черной юбкой-парео из скомканной ткани и черными босоножками на шпильке. Волосы она собрала в пучок, выпустив спередии пряди.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми показала еще один сексуальный аутфит. На снимке она запечатлена в белом кроп-топе со шнуровкой и пикантным декольте, а также в белых стрингах.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее Деми похвасталась пышными формами в леопардовом бикини, который идеально сидел на ее фигуре.

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