В черном бикини у бассейна: Рита Ора показала, как провела выходные

Рита Ора опубликовала в своем Instagram несколько фотографий, на которых покрасовалась перед камерой в купальнике.

На видео Ора продемонстрировала, как эффектно выходит из бассейна в черном бикини, показав крупным планом свою фигуру. В подписи певица сообщила поклонникам, что просто не смогла объяснить, как хорошо она провела выходные и поэтому опубликовала эти фотографии и видео для них.

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Позировать перед камерой в бикини для Риты Оры – привычное дело. Она и на красные дорожки часто выбирает платья, которые весьма провокационны. К примеру, на вечеринку British Vogue 2023 "Forces For Change", которая прошла в Лондоне, певица пришла в прозрачном платье и без белья.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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