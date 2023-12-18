Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном бикини у бассейна: Рита Ора показала, как провела выходные

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
734
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном бикини у бассейна: Рита Ора показала, как провела выходные

Рита Ора / Фото: Instagram Риты Оры

Певица показала поклонникам, как провела уикенд.

Рита Ора опубликовала в своем Instagram несколько фотографий, на которых покрасовалась перед камерой в купальнике.

На видео Ора продемонстрировала, как эффектно выходит из бассейна в черном бикини, показав крупным планом свою фигуру. В подписи певица сообщила поклонникам, что просто не смогла объяснить, как хорошо она провела выходные и поэтому опубликовала эти фотографии и видео для них.

(листайте фото вправо)

Позировать перед камерой в бикини для Риты Оры – привычное дело. Она и на красные дорожки часто выбирает платья, которые весьма провокационны. К примеру, на вечеринку British Vogue 2023 "Forces For Change", которая прошла в Лондоне, певица пришла в прозрачном платье и без белья.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
734
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация